الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا في عدة جنيهات في معاملات اليوم الأحد مع استمرار البحث المتزايد عن قيمة المعدن الأصفر في سوق الصاغة.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار  في آخر تحديث للأسعار بسوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24
3725.75 جنيه بيع
3714.25 جنيه شراء
بانخفاض قدره 11.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22
3415.25 جنيه بيع
3404.75 جنيه شراء
بانخفاض قدره 10.5 جنيه

   
سعر الذهب عيار 21
3260 جنيه بيع
 3250 جنيه شراء
بانخفاض قدره 10 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء

   
سعر الذهب عيار 18
2794.25  جنيه بيع
2785.75 جنيه شراء 
بانخفاض قدره 8.5 جنيه 
   
سعر الذهب عيار 14
2173.25 جنيه بيع
2166.75 جنيه شراء
بانخفاض قدره 6.75 جنيه 
   
سعر الذهب عيار 12
1862.75 جنيه بيع
1857.25 جنيه شراء
بانخفاض قدره 5.75 جنيه 
   
سعر الذهب عيار 9
1397.25 جنيه بيع
1392.75جنيه شراء 
بانخفاض قدره 4.25 جنيه 
   
سعر جنيه ذهب
26080جنيه بيع
26000 جنيه شراء
بانخفاض قدره 80 جنيهًا.

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سعر الذهب بالدولار

اما سعر الذهب العالمي  فقد واصل ارتفاعه، حيث بلغ 2393 دولار أمريكي للبيع، و2392 دولار أمريكي  للشراء للأونصة.

سعر الذهب في السعودية

االذهب عيار 24
288.57 ريال سعودي .
76.92  دولار أمريكي.
الذهب عيار 22
264.33 ريال سعودي.
70.46  دولار أمريكي. 
الذهب عيار 21
252.50 ريال سعودي.
67.31  دولار أمريكي. 
الذهب عيار 
18 216.43 ريال سعودي.
57.69  دولار أمريكي.
الذهب عيار 14
168.82 ريال سعودي.
45  دولار أمريكي.
الذهب عيار12
144.29 ريال سعودي.
38.46  دولار أمريكي. 
الذهب عيار 10
120.34 ريال سعودي.
32.08  دولار أمريكي. 
الذهب عيار 9
108.22 ريال سعودي.
28.85  دولار أمريكي. 
الذهب عيار 8
96.10 ريال سعودي.
25.62  دولار أمريكي. 
أونصة الذهب
8،974.64 ريال سعودي.
2،392.34 دولار أمريكي.

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