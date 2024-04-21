سعر الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

يشهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا في عدة جنيهات في معاملات اليوم الأحد مع استمرار البحث المتزايد عن قيمة المعدن الأصفر في سوق الصاغة.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في آخر تحديث للأسعار بسوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

3725.75 جنيه بيع

3714.25 جنيه شراء

بانخفاض قدره 11.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22

3415.25 جنيه بيع

3404.75 جنيه شراء

بانخفاض قدره 10.5 جنيه



سعر الذهب عيار 21

3260 جنيه بيع

3250 جنيه شراء

بانخفاض قدره 10 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 18

2794.25 جنيه بيع

2785.75 جنيه شراء

بانخفاض قدره 8.5 جنيه



سعر الذهب عيار 14

2173.25 جنيه بيع

2166.75 جنيه شراء

بانخفاض قدره 6.75 جنيه



سعر الذهب عيار 12

1862.75 جنيه بيع

1857.25 جنيه شراء

بانخفاض قدره 5.75 جنيه



سعر الذهب عيار 9

1397.25 جنيه بيع

1392.75جنيه شراء

بانخفاض قدره 4.25 جنيه



سعر جنيه ذهب

26080جنيه بيع

26000 جنيه شراء

بانخفاض قدره 80 جنيهًا.



سعر الذهب بالدولار

اما سعر الذهب العالمي فقد واصل ارتفاعه، حيث بلغ 2393 دولار أمريكي للبيع، و2392 دولار أمريكي للشراء للأونصة.

سعر الذهب في السعودية

االذهب عيار 24

288.57 ريال سعودي .

76.92 دولار أمريكي.

الذهب عيار 22

264.33 ريال سعودي.

70.46 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21

252.50 ريال سعودي.

67.31 دولار أمريكي.

الذهب عيار

18 216.43 ريال سعودي.

57.69 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14

168.82 ريال سعودي.

45 دولار أمريكي.

الذهب عيار12

144.29 ريال سعودي.

38.46 دولار أمريكي.

الذهب عيار 10

120.34 ريال سعودي.

32.08 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9

108.22 ريال سعودي.

28.85 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8

96.10 ريال سعودي.

25.62 دولار أمريكي.

أونصة الذهب

8،974.64 ريال سعودي.

2،392.34 دولار أمريكي.

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