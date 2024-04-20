تاجر ذهب يكشف لـ"الدستور" عوامل ارتفاع وانخفاض أسعار "المعدن الأصفر"

يتزايد بحث المواطنين يومًا بعد يوم عن أسعار الذهب، خاصة أن الأسعار غير متوقعة سواء بالانخفاض أو الارتفاع، إلا أنه بشكل عام تعيش سوق الذهب حالة من الاستقرار على مدار الفترة الجارية.

وأجرت "الدستور" جولة داخل بعض محال الذهب وبث مباشر مع أحد التجار والذي أوضح عوامل وانخفاض أسعار الذهب على مدار الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم السبت

وقال أحد تجار الذهب، إن هناك العديد من العوامل التي يترتب عليها انخفاض أو ارتفاع في أسعار الذهب، خاصة أن أسعاره شهدت ارتفاعًا بعد انتهاء موسم عيد الفطر المبارك.

وتابع أن الأسعار تتعلق بالأمور العالمية سواء حدوث حروب والتي كان آخرها بين إسرائيل وإيران وما يتعلق بها من تأثر على سعر الدولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3720 جنيهًا.

الشراء 3691.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3410 جنيهات.

الشراء 3383.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3255 جنيهًا.

الشراء 3230 جنيهًا.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديثًا يوميًا.

سجل جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2790 جنيهًا.

الشراء 2768.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2170 جنيهًا.

الشراء 2153.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1860 جنيهًا.

الشراء 1845.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1395 جنيًه.

الشراء 1384.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

تحرك برلمانى لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحى

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديثًا يوميًا.

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 26040 جنيهًا.

الشراء 28840 جنيهًا.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجلت أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 2380$.

الشراء 2379$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.