الأحد 25 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

رئيس الزمالك الأسبق يقدم واجب العزاء في هاني الناظر

عزاء هاني الناظر
عزاء هاني الناظر

وصل منذ قليل كمال درويش، رئيس الزمالك الأسبق، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الراحل الدكتور هاني الناظر، ومواساة نجلة الدكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين.

وبدء منذ قليل عزاء الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجله دكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين لاستقبال المعزيين.

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بدء عزاء الدكتور هانى الناظر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

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عزاء هاني الناظر

وقد أعلن الدكتور محمد الناظر، موعد عزاء والدة الدكتور الراحل هانى الناظر، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، على أن يكون العزاء مساء اليوم الأحد 25 فبراير، داخل قاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد شييع  جثمان الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء.

جنازة هاني الناظر

واحتشد الأهالي من الذين قدم لهم طبيب الغلابة العون والمساعدة الطبيبة، وتلاميذه، والأهل والأقارب لأداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الناظر أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

أشرف صبحي ينعي طبيب الغلابة

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية  الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر "صبحي" بيانًا رسميًا ينعي فيه طبيب الإنسانية، جاء فيه: "يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلًا: "كان مثالًا وطنيًا يحتذى به يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة، في النهاية خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر".

 

عزاء هاني الناظر
عزاء هاني الناظر
عزاء هاني الناظر
عزاء هاني الناظر
جنازة هاني الناظر عزاء هاني الناظر هاني الناظر مسجد الشرطة بالشيخ زايد مسجد الشرطة محمد الناظر

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