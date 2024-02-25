بدء عزاء الدكتور هانى الناظر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

بدأ منذ قليل، عزاء الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجله الدكتور محمد الناظر وزوجته الدكتورة عزة سري الدين لاستقبال المعزين.

عزاء هاني الناظر

أعلن الدكتور محمد الناظر، موعد عزاء والده الدكتور الراحل هانى الناظر، الذي وافته المنية الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، على أن يكون العزاء مساء اليوم الأحد 25 فبراير، داخل قاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كان قد شيّع جثمان الدكتور هاني الناظر، من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء.

جنازة هاني الناظر

احتشد الأهالي من الذين قدم لهم طبيب الغلابة العون والمساعدة الطبية، وتلاميذه، والأهل والأقارب لأداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

عزاء هاني الناظر

عزاء هاني الناظر