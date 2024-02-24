السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجل هاني الناظر ينشر رسالة مؤثرة بعد وفاة والده: تركت أثرًا طيبًا وبشارات

الراحل الدكتور هاني
الراحل الدكتور هاني الناظر

نشر الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور الراحل هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، رسالة مؤثرة بعد وفاة والده.

وقال "الناظر" في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": “على قد ما الواحد مفتقد وجوده؛ على قد ما الواحد من اللي شافه في اليومين دول من دعاء الناس، والأثر الطيب اللي سابه في الناس، والبشارات الطيبة، بقول فعلًا الحمد لله، كلنا هنموت، بس حسب كل واحد بيموت على إيه”.

وفاة هاني الناظر

ورحل الدكتور هاني الناظر، عن عالمنا، الخميس الماضي، بعد أزمته الصحية في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن نجله في أكتوبر الماضي عن إصابة والده بمرض السرطان، وهو ما جعله يلازم المستشفى حوالي شهرين، ثم تحسنت حالته الصحية وعاد ليُجيب على تساؤلات المرضى عبر "فيسبوك"، تزامنًا مع تلقيه جلسات العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت مرة أخرى، وفارق الحياة.

 

محمد الناظر
الدكتور محمد الناظر هاني الناظر وفاة هاني الناظر الدكتور هاني الناظر المركز القومي للبحوث

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