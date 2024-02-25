الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

سافر ليداوى مريضًا فنجا وأسرته من الموت.. موقف فى حياة هانى الناظر

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

كثيرة تلك الحكايات في حياة طبيب الإنسانية هاني الناظر، الرجل الذي نال ألقابًا نبيلة من مُحبيه، مليونا شخص وأكثر كانوا يُتابعون ما يكتبه الرجل عبر صفحته على "فيسبوك"، لم يقتصر الأمر عند كونه طبيبًا يُقدم وصفته الطبية لمن يُعانون المرض، لكنه ارتدى ثوب الحكيم بعِظاته وكلماته التي تُلامس القلوب، رحل هاني الناظر عن عمر 74 عامًا، لكنه ترك إرثًا كبيرًا من الحكايات، شاهدة على رجل عظيم مرّ من هُنا.

عاش طبيب الجلدية وأستاذ المركز القومي للبحوث ورئيسه الأسبق، جابرًا للخواطر، بعيادته المجانية عبر "فيسبوك" والتي كان يرد من خلالها على تساؤلات المرضى ويقدم لهم علاجًا.. لكن حكاية عمرها 9 سنوات كانت محطة هامة في حياته، حينما سافر ليُداوي مريضًا، فنجا وأسرته من الموت.

القصة كما رواها الرجل في منشور عبر صفحته عام 2015، قال فيه: "قررت من أسبوع عدم السفر اليوم الخميس إلى سفاجا، على عكس ما أفعله كل أسبوع، وقررت الجلوس في المنزل لكتابة بعض التقارير والانتهاء من شغل متأخر، ولكن فجأة إمبارح حدثت ظروف لمريض هناك اضطرتني للسفر النهاردة لمتابعة حالته بعد ما وجدت الحمد لله وبسهولة غير عادية تذكرة طائرة ذهابًا وعودة في نفس اليوم".

الدكتور الناظر أضاف في منشوره: "بناءً عليه؛ قررت زوجتي هي الأخرى الذهاب لمنزل أختها طول اليوم ومحدش من أولادنا وأبنائهم حضر للمنزل لعدم تواجدنا وبعد رجوعنا من شوية؛ فوجئنا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه في الصورة!!".

وتابع الناظر: "النجفة وقعت من السقف وحدها وبهدلت الدنيا وكأن انفجار حصل في البيت وتناثرت شظايا الزجاج الحادة في كل مكان، وبصفة أكثر في المكان اللي متعود أقعد فيه كل يوم، واللي المفروض كنت أقعد فيه النهاردة علشان أعمل شغلي وآكل فيه كمان.. سكت شوية وتخيلت إني لو كنت بقيت في المنزل وكان الأولاد والأطفال الصغار ممكن يكونوا موجودين معايا؛ كان إيه اللي ممكن يحصل؟ ملاقيتش أي كلمة أقولها إلا الحمد لله، وقعدت أكررها دون توقف".

وختم "جابر الخواطر" منشوره": "أنا ليه حضراتكم بحكي لكم القصة دي؟ علشان أقول إن اللي حصل ده يخلينا دايمًا نتأكد من حاجة مهمة جدًا، وهي إنك لو خططت لشىء أو حبيت تعمل حاجة معينة، أو كنت مستني أي حاجة تجيلك، ووجدت إن خطتك منفعتش، أو الشىء اللي أنت مستنيه ما جاش، أو راح لحد تاني غيرك.. أوعى تزعل أبدًا أو تتضايق، لأن ربنا دايمًا هيكتب لك الخير وهيبعد عنك الشر".

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