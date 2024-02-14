محطات مصرية تسجل زلزالًا بقوة 4.2 درجة فى البحر المتوسط

سجلت محطات الزلازل التابعة للشبكة القومية للزلازل بمعهد الفلك؛ هزة أرضية بقوة 4.25 درجة وقعت في مياه البحر المتوسط، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات التي سجلها موقع الشبكة القومية للزلازل، فإن الهزة الأرضية وقعت ظهر اليوم، بقوة 4.25 درجة على مقياس الزلازل (ريختر) وعمق 12.53 كيلومتر.

ووقعت الهزة الأرضية قبالة السواحل السورية في البحر المتوسط، بعد أقل من 24 ساعة من وقوع هزة أرضية في البحر المتوسط قبالة السواحل التركية بقوة 3.68 درجة على مقياس الزلازل، وأخرى قبلها بساعتين بقوة 3.2 درجة.