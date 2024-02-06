الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في وداع معرض الكتاب.. سعد المالكي يشارك بكتاب "الهاكرز" (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ساعات قليلة وينتهي معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسون.. حدث بدأ سعيدًا، وانتهى بلحظات الوداع لأحد أهم المعارض في مصر والعالم.. كان الكاتب السعودي سعد المالكي، واحدًا من هؤلاء الذين عاشوا هذه اللحظات المختلفة بأولى مشاركاته في المعرض.

بكتاب عن الأمن السيبراني، كان الكاتب السعودي حاضرًا في نسخته الأولى بقاهرة المعز، ليقدم خبرة ثلاثون عامًا قضاها محاضرًا وباحثًا في قضايا الأمن السيبراني.

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إقبال كبير على جناح الهيئة العامة في آخر أيام معرض الكتاب

نصائح للحماية من مخاطر العالم الإلكتروني

كتاب المالكي الذي يقدم من خلاله نصائح للحماية من مخاطر العالم الإلكتروني، والتصدي لمحاولات قرصنة المعلومات؛ كان حاضرًا في جناح دار تكوين العالمية السعودية بالمعرض، ضمن مشاركة عربية وأجنبية واسعة النطاق هذه النسخة.

كان الكاتب السعودي حاضرًا في نسخة استثنائية للمعرض، فحقق رقمًا قياسيًا في عدد الناشرين، ورقمًا قياسيًا أيضًا في زوار المعرض، ليقترب من حاجة ال ٥ مليون زائر قبل نهايته بيوم، وهو ما أشاد به الكاتب السعودي، واصفًا إياه بالمشرف.
 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

 

 

معرض القاهره الدولي للكتاب نسخته الخامسة والخمسون مخاطر العالم الإلكتروني معرض الكتاب إصدارات معرض الكتاب

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