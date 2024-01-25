الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوار معرض الكتاب يلتقطون الصور التذكارية مع مجسم الجندي المصري

معرض الكتاب
معرض الكتاب

 توسط مجسم الجندي المصري ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والذي تصدر المشهد بين رواد المعرض منذ الساعات الأولى من فتح الأبواب واستقبال الجمهور في اليوم الأول من فاعليات معرض الكتاب.

معرض الكتاب

وحرص العديد من رواد معرض القاهره الدولي للكتاب على التقاط بعض الصور التذكارية مع مجسم الجندي المصري، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة اليوم الخميس.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا.

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وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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