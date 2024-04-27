السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

التقطت عدسات ملعب "لندن"، معقل وست هام، مشادة كلامية قوية بين محمد صلاح ومدرب ليفربول يورجن كلوب، قبل نزوله كبديل في لقاء وست هام.

وتشاجر صلاح كلاميًا مع كلوب الذي كان يعطيه تعليمات قبل نزوله أرضية الملعب، قبل أن يتدخل داروين نونيز لفض الاشتباك.

https://twitter.com/i/status/1784208785914949887

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر - ريان جيرو جرافينبيرش.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو – لويس دياز.

محمد صلاح احتياطيًا أمام وست هام يونايتد

ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء أمام وست هام يونايتد، ولكن في حال مشاركته فإنه سيكون على موعد مع العديد من الأرقام القياسية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبشكل عام، يُعد محمد صلاح الهدّاف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة.

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف كل من أرسنال ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 77 و76 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

 

 

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

صلاح محمد صلاح ليفربول كلوب يورجن كلوب وست هام

مواد متعلقة

الشوط الأول.. وست هام يونايتد يتقدم على ليفربول برأسية بوين

الأكثر قراءة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس