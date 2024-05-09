خالد الجندى من "حوار الأجيال": "أركان الإسلام مش خمسة"

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن أركان الإسلام ليست خمسة، فقط، لافتا إلى أن بعض الناس يقول بنى الإسلام على خمس ولا يرون أركانا أخرى.

قال عضو الأعلى للشئون الاسلامية خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" الخميس: "العبادات غير الرحمات والفتوحات، ده ربنا سبحانه لما قال (وهو السميع العليم)، هل هو سميع عليم فقط ولا غفور ورحيم وقدير وشكور وحليم".

وتابع "لازم نعرف إن العمل فى الأشهر الحرم التى بدأت منذ اليوم، لا تظلم فيها نفسك لأن العمل فيها مضاعف، فلو العمل مضاعف فيها بيكون العقاب مضاعف، فى أيام بيضاعف فيها الثواب ولا يضاعف فيها العقاب، وهذه الأيام يضاعف فيها العقاب، يبقى كل مننا لا يظلم نفسه فى هذه الأيام".