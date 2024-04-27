السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. وست هام يونايتد يتقدم على ليفربول برأسية بوين

ليفربول ووست هام
ليفربول ووست هام

تقدم وست هام على نظيره ليفربول، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين عصر اليوم السبت في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

هدف الشوط الوحيد بالدقيقة 43 سجله جارود بوين برأسية متقنة، بعد عرضية محمد قدوس.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر - ريان جيرو جرافينبيرش.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو – لويس دياز.

محمد صلاح احتياطيًا أمام وست هام يونايتد

ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء أمام وست هام يونايتد، ولكن في حال مشاركته فإنه سيكون على موعد مع العديد من الأرقام القياسية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبشكل عام، يُعد محمد صلاح الهدّاف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة.

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف كل من أرسنال ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 77 و76 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

ليفربول وست هام باوين قدوس الدورى الانجليزى

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