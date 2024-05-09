مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

شهدت قرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا مصرع شاب على يد زوج شقيقته خلال نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، مما تسبب في ضربه بماسورة، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعدها بأيام متأثرًا بإصابته، وتوفي والده حزنًا عليه بعد دفنه بيوم واحد.

إخطار للشرطة

وكان قد تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا العميد أحمد السيد، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قويسنا المركزي بوصول شخص مصاب بسبب تعرضه للضرب بماسورة حديد على رأسه.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا للتحفَقيق في الحادث، حيث تبين لهم مصرع "ف. م. ف" من قرية كفور الرمل، وذلك أثناء نشوب شجار بينه وزوج شقيقته بسبب خلافات أسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.