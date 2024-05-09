اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 216 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الخميس، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على رفح واستمرار اجتياحها بريًا لليوم الثالث على التوالي؛ مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار النزوح القسري من رفح جنوب القطاع.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34844

وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الأربعاء، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و200 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34844 شهيدًا و78404 مصابًا، في حصيلة غير نهائية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماصي؛ إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية