اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 216 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.
واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الخميس، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على رفح واستمرار اجتياحها بريًا لليوم الثالث على التوالي؛ مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار النزوح القسري من رفح جنوب القطاع.
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34844
وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الأربعاء، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و200 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34844 شهيدًا و78404 مصابًا، في حصيلة غير نهائية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماصي؛ إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
- استمرار سيطرة الاحتلال على معبري رفح وكرم أبوسالم وإغلاقهما أمام حركة المسافرين والمساعدات.
- توغل الاحتلال في المناطق الجنوبية والشرقية لحي الزيتون جنوب شرق غزة وسط إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي.
- شن سلسلة غارات عنيفة على حى الزيتون، ما أدى إلى تدمير 4 منازل على الأقل لعائلات أبو حوار وياسين وداوود وناصر.
- قصف منزلا لعائلة أبوشعبان قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة ما أدى لتدميره مع عدد من المنازل المجاورة.
- شن غارة على منزلا بمحيط مسجد الأيبكي بحي التفاح شرق مدينة غزة؛ أسفر عن 8 شهداء بينهم 4 أطفال.
- شن قصف مدفعي عنيف على شارع يافا شرق مدينة غزة.
- شن عدة غارات على حي الصبرة جنوب غزة استهدفت محيط مسجد الاستجابة.
- شن قصف مدفعي على محيط شارع 10 في حي الزيتون، بالتزامن مع شن غارات استهدفت منزلا لعائلة أبو شعبان قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة، ومنزلًا آخر في حي الصبرة بالمدينة، وحي تل الهوا.
- إطلاق قذائف المدفعية بشكل مكثف على منازل المواطنين وسط مدينة رفح، ما أسفر عن 25 إصابة وصلت لمستشفى الكويتي.
- اشتعال حريق بجرافة لبلدية رفح بعد استهدافها بجسم حارق من طائرة كواد كابتر للاحتلال.
- تجديد القصف المدفعي فجرًا على الأحياء الشرقية لمدينة رفح ومحيط معبر رفح البري.
- شن غارة جوية على منزلا يعود لعائلة عيد في تل السلطان غربي رفح، أسفر عن ارتقاء 4 شهداء وسقوط 16 جريحا.
- العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي وانتشال 49 شهيدًا منها، ما يرفع حصيلة عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل مستشفيات غزة الى سبعة مستشفيات.
- خروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة في ظل ضعف الإمكانيات الطبية بعد تصاعد الهجوم على المناطق الشرقية لمدينة رفح.
- قصف شقة سكنية في برج قشطة قرب الكراج الشرقي وسط رفح، أسفر عن سقوط إصابات.