بعد اقتحام رفح.. مستشار الرئيس الفلسطينى: لا كلمات توصف الوضع الذى نعيشه

تبذل مصر قصارى جهدها في دعم القضية الفلسطينية وغزة بكل الطرق الممكنة لاسيما بعد اقتحام رفح، في ظل الحرب والقصف المتواصل الذي تشنه إسرائيل على غزة دون توقف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وخلال الساعات الماضية كثفت مصر جهودها لوقف التصعيد بين الطرفين، وطالبت مصر بوقف فعلي لإطلاق النار ووقف اقتحام رفح الفلسطينية وحذرت إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وفي سياق متصل قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مدينة رفح هي الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، التي تقدر مساحتها ب 55 كم متر مربع، فإن اقتحام رفح يهدد أمن واستقرار العالم أجمع وليس فلسطين فقط.

مستشار الرئيس الفلسطيني: لا كلمات توصف الوضع الذي نعيشه

وفي سياق متصل؛ أوضح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن جميع دول العالم تطالب وتناشد بوقف فوري لإطلاق النار سوى الولايات المتحدة التي تقف حائلًا في كل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لتنفيذ أي مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يزيد من الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأردف الهباش لـ "الدستور" أن الوضع كان بالفعل سيئًا قبل العملية العسكرية التي نفذتها اسرائيل في رفح وهو ما ازداد سوءًا بعد اقتحام رفح الفلسطينية مواكبةً بنزوح جديد للأهالي ولكن هذه المرة لم يتبق مكان ننزح إليه، فلا يوجد كلمات توصف ما نعيشه.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل وتحديدا نتنياهو يريد تصفية القضية الفلسطينية وهو بذلك ينتهك جميع معايير وتشريعات القانون الإنساني، مستطردًا أن مصر وفلسطين يشتركان في نفس الأولويات في وقف التصعيد ووقف إطلاق النار على قطاع الغزة الذي تخطي 200 يومًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حين تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإسرائيل باقتحام رفح وبشن عدوانها على قطاع غزة ودعم الاحتلال.

طفل يموت كل 10 دقائق في غزة

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع لليوم 200. وحسب الاحصائيات التي نشرها المكتب فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3،025 مجزرة راح ضحيتها 41،183 شهيدًا ومفقودًا، 34،183 شهيدًا منهم وصلوا إلى المستشفيات، و14،778 شهيدًا من الأطفال.

وفي 22 أبريل أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد قالت نهاية الأسبوع إن طفلا يموت كل 10 دقائق في غزة. وحتى الآن، تفيد تقارير السلطات الصحية في القطاع بأن أكثر من 34،000 فلسطيني قتلوا وأصيب حوالي 77،000 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.