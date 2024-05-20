الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيين أطلقوا صاروخ باليستى خطير فوق خليج عدن

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مليشيات أنصار الله الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا فوق خليج عدن.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إنه في حوالي الساعة 9:35 مساءً (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

 

وأوضحت القيادة المركزية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

 

وأضافت القيادة، أن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

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