الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: تصريحات جو بايدن بشأن رفح تهز العلاقات الإسرائيلية الأمريكية (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكدت القناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم، أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن رفح تعتبر بمثابة هزة أرضية حقيقية للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وكانت أوضحت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ آخر، أن "سي إن إن" أشارت إلى أنه للمرة الأولى بايدن يضع شروطا لدعم إسرائيل.

وكان حذر "بايدن" قائلا: "إذا اقتحمت إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فلن نقوم بتزويدها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا في هذا النوع من المعارك".

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