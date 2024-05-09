الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

ما زالت قضية طفل شبرا الخيمة، التي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، على يد شاب وتقطيع جسده ونزع أحشائه، هي حديث العديد من المواطنين على مدار الأيام الماضية، بعد صدور بيان رسمي من النيابة العامة بتفاصيل الجريمة.

المتهم: تعرفت على سمسار أعضاء بشرية على فيسبوك

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، عن تفاصيل أقوال المتهم الرئيسي "منفذ الجريمة" الذي قال خلال اعترفاته: "من 11 سنة سبت البيت واتمرمطت في الشوارع من مكان لمكان، ومكنتش لاقي حتة أقعد فيها، وفي شهر سبتمبر 2023 اتعرفت على واحد اسمه محمد عزت وشهرته أبوحمزة، عن طريق صفحة على فيسبوك بتاعته اسمها سلمى، وهو سمسار أعضاء بشرية بيوفق المتبرعين والمرضى مقابل مبالغ مالية، فقالي إني ممكن أبيع كليتي مقابل 170 ألف جنيه، وبالفعل جابني بيته في شارع الحبيبي بشبرا الخيمة ثان، ونزلني أشتغل في قهوة العديني في شهر أكتوبر، لحد ما عملت عملية استئصال الكلية اليسرى، وبعت كليتي مقابل المبلغ المذكور، أخدتها من أهل المريض في كافتيريا المستشفى، وروحت".

واستكمل في أقواله: "خلال شهر يناير الماضي، صاحب القهوة مشاني من الشغل عشان شديت معاه في الكلام عشان طريقته سيئة جدًا معايا، وقعدت في البيت اللي استأجرته في حارة البستان - شبرا الخيمة أول، وفرشته كويس بس الفلوس بدأت تخلص بعد ما بعت كليتي، فدخلت على صفحات فيسبوك بتاعت التبرع بالأعضاء ودونت بيانات المرضى والمتبرعين عشان أحاول أوفق بين الحالات، بس معرفتش عشان سكتها كانت صعبة، فأنا عملت منشور على الصفحات بصفحتي الشخصية عرضت فيه فص كبد من عندي ولقيت واحد اسمه علي خالد تواصل معايا على رسائل الخاص، وقالي إن فيه مشروع أحسن من التبرع، إني أجيب طفل من 7 إلى 18 سنة، وشرط يكون رفيع مش تخين، وآخد منه عينات تتباع بملايين".

وتابع: بعت له صورة المجني عليه علشان كنت أعرفه من شغلي في قهوة العديني وترددي عليها كزبون بعد ما سبت الشغل فيها، كنت بديله شكولاتة وبعطف عليه، ومكنتش أعرف غيره، فبعت صورته لـ"علي" وقالي تمام ماشي، وقالي هنخدره وتاخده عندك الشقة تاخد العينات، وهيكلمني فيديو يشرح لي أعمل إيه عشان آخد العينات لما أطلع البيت، لأني مكنتش فاهم عينات إيه اللي عايزها غير إنها شوية دم عايزهم وخلاص.

تفاصيل تنفيذ جريمة قتل طفل شبرا الخيمة

وقبل التنفيذ بيوم بعتلي قائمة بالحاجات اللي محتاجينها، وكلمت واحد اسمه علي شغال عامل دليفري جنب قهوة العديني وبعتله القائمة قولت له أنا محتاجها من صيدلية عشان أخويا عيان، وكان فيها أدوية منومة وأمبولات وكانيولات وأنابيب وريدية وشاش وحاجات كتير تانية مش فاكرها، ورحت له أخدتهم من قدام الصيدلية مقابل 420 جنيها مش فاكر بالظبط، ويوم التنفيذ أخدت أقراصا مهدئة كتير عشان متوترش ومترددش ورحت قعدت على القهوة.

وتابع: أنا عارف أحمد بينزل من بيته دائمًا متأخر على 10 بالليل يروح السايبر يلعب، وييجي القهوة يهزر مع الناس، فقعدت، وهو جالي قولت له أنا جايب لك هدية في البيت، هنروح مع بعض البيت أديها لك ونرجع تاني، وقولت أمشي في الحارة اللي في وش القهوة وأمشي لحد شارع رشدي، وقابلته هناك واتمشينا مع بعض لحد البيت، وجبنا علبتين عصير تفاح، وطحنت قرصين منوم في البيت وفضيت العصير في كوباية وقلبته وشربته لأحمد، وكل شوية علي اللي كان في الكويت يكلمني على الماسنجر يقول لي هيدوخ دلوقتي وصورهولي وابعت لي الصورة، واديت أحمد الريموت قولت له هات كرتون، قالي لا أنا تمام، وبالفعل ابتدا يدوخ فحطيت له دواءين منومين في كوباية مية بالشرائط، وقلبت المياه بالأقراص وهوه كان دايخ خالص، فمسكت رأسه وشربته الكوباية، فنام تمامًا، وعلي كلمني فيديو وقفل الصورة بتاعته وكان شايف اللي أنا بعمله بس قال لي هات حبل اخنقه بيه عشان نسحب العينات، فجبت حزام وجيت أخنقه لقيت أحمد صحي فجأة ورجع تاني على ضهره فخنقته بالحزام ومتحركش خالص بعد كده ومات.

جريمة على الهواء

واستكمل: وبعد ذلك جردته من ملابسه والشاب علي المقيم بالكويت قالي هات سرنجة وافتح أمبول واسحبه فيها، فجبت السرنجة وشديت السائل وسحبت الأمبول كله وركنتها، وجبت مشرط جراحي ومن عند الصدر ودوست ونزلت بالمشرط لحد السرة، وفتحت الجلد وقالي كل حاجة مطلعها ليها سعرها.

وأضاف: علي قالي هات سكينة حامية، فجبت اتنين صغيرين وواحدة كبيرة، وقالي افتح الجرح تاني من أوله بالسكينة، فسألني عندك شاكوش علشان تكسر بيه العضم، قولت له لا، قالي طب اضغط جامد بالسكينة عشان لو فيه عضم السكينة تجيبه وعملت كده، وبعد كده قالي دخل إيدك علشان تشد الأعضاء ومبقاش يقول عينات، فشديت الأمعاء جامد وكان فيه حاجات ماسكة فقطعتها بالسكينة وجبت كيس كبير حطيت فيه الأمعاء.

أسعار أعضاء المجنى عليه

وتابع: قالي الأمعاء سعرها 2.5 مليون جنيه، وبعد كده قالي طلع لي الرئة بـ3 ملايين جنيه قولت له مش هعرف أطلعها، فقالي هات السرنجة وأنزل في منطقة حساسة للمجني عليه وأحقن العضو بالأمبول اللي كنت مفضية في السرنجة، وعملت كده، فقالي هات المشرط وافتح من عند القضيب ودوس كويس هتطلع الخصيتين، فدست وقطعت حاجات كانت ماسكة في الخصيتين بالمشرط وحطيتهم في كوباية وقالي دول بخمسة ملايين، وقالي أطلع لفوق وقعدت أشد الرئة لحد ما طلعت وحطيتها على الكيس، قالي شيل دول على جنب وريح شوية، وقعدت ريحت 10 دقائق، واتصل عليا تاني بعدها وقالي هات سرنجة جديدة واسحب من الأمبول واحقن في العين الشمال، وقالي افتح بالمشرط عند جفن العين اليمنى ودست طلعت باللي ماسك فيها وشديتها وطلعت في إيدي، وحطيتها مع الخصيتين، قالي ريح تاني، وفصلت 10 دقائق وكلمني تاني، قالي هات مياه وادلقها في البطن مكان الأمعاء، ومديت إيدي زي ما قالي وشديت القلب وكان صعب بس خرج في الآخر في أيدي وحطيته في الكيس.