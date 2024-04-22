"خلع عينه وشق بطنه".. تفاصيل مقتل طفل شبرا الخيمة

جريمة مروعة كانت عزبة عثمان بـ شبرا الخيمة على موعد معها، حيث أثارت تفاصيلها الجدل بعدما رددت أسرة الطفل المجني عليه أن تجارة الأعضاء الدافع وراء ارتكاب القاتل للجريمة مرددين: "خلع عينه وفرغ بطنه من الأعضاء بعدما دبحه بدم بارد".

فاجعة في عزبة عثمان

الجريمة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد، 15 عامًا، في منطقة الفيلا بعزبة عثمان بشارع عرابي بشبرا الخيمة سردت أسرة المجني عليه تفاصيلها بعدما اكتشفوا مقتله عقب 3 أيام من اختفائه وتغيبه عن المنزل، حيث كشفت رائحة كريهة منبعثة من شقة بالمنطقة عن مقتله بطريقة بشعة وعثر على جثته في حالة سيئة ممزقة ومنتزعة الأعضاء مشقوقة نصفين من الرقبة إلى آخر البطن وعينه مفقودة، وهو ما يشير الى قتله لسرقة أعضائه.

وقالت والدة المجني عليه، إن ابنها اختفى منذ يوم الإثنين الماضي، وحرروا محضرًا باختفائه، ويوم أمس تم العثور على جثته في شقة سكنية بعزبة عثمان بشبرا الخيمة، مقطوعة نصفين بشكل طولي وعدد من أعضائه ليست بجسده وطالبت بإعادة حقه من قاتله، مؤكدة حب جميع أهالي المنطقة لطفلها لأخلاقه الحسنة ومعاملته الجيدة للصغير قبل الكبير.

وأضافت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طارق، كان بيضحك على ابني ويديله 50 ولا 100 جنيه يلعب بلايستيشن، وكان بيدبر إنه يقتله ويسرق أعضاءه، كان كل شوية يصوره عشان يبعتها للناس اللي معاه".

اختفى ورجع غني

وقال صاحب مقهى كان يعمل به المتهم "طارق" منذ قدومه إلى المنطقة، أن طارق منذ أن حضر إلى المنطقة منذ عدة أشهر كان يرتدي ملابس تظهر حالته المادية المتدنية، ولا يملك سكنًا وكان يتجول على أصحاب المحال التجارية بحثًا عن فرصة عمل، مما دفع صاحب المقهى إلى تشغيله، إلا أنه بعد فترة كان يغيب لوقت طويل عن العمل وعندما سأله صاحب المقهى عن سبب اختفائه لفترات طويلة أخبره أنه مريض سرطان ويتوجه لعمل تحاليل وأشعة ودائم اقتراض الأموال منه حتى اختفى بشكل مفاجئ وعاد إلى المنطقة بعد مدة طويلة لكن بشكل مختلف وملابس غالية وسيارة فارهة ويحمل هاتفًا محمولًا من أحدث الإصدارات، وكان يجلس كزبون على المقهى يطلب المشروبات ويحاسب بأعلى من سعرها، ولدى سؤاله عن سبب اختفائه أخبر الجميع أن شقيقه توفي في حادث وورث أمواله.

وفجر صاحب المقهى مفاجأة عندما قال ان المتهم كان يحمل أجندة صغيرة علموا فيما بعد انها كانت تحتوي على اسماء أطفال بالمنطقة من بينهم أحمد" المجني عليه وفي يوم اختفاء "أحمد" رصدته كاميرات المراقبة اثناء خروجه من محل بلايستيشن ودخل إلى المقهى قبل أن يخرج ويعود إلى المقهى وتكرر الأمر، ولكن في المرة الأخير اصطحبه طارق إلى شارع لا يعلم أنه يحتوى على كاميرات مراقبة، ومن ثم اختفى الاثنان، ولدى تلاحظ أسرة الصبى ذو الـ 15 عامًا تأخره، خرج شقيقه للبحث عنه، لكن لم يجده، ولدى فحص كاميرات المراقبة شاهده رفقة طارق، ولدى الاتصال به للسؤال عنه أنكر معرفته مكانه «ماعرفش حاجة عنه»، مما دفعهم إلى تحرير محضر بقسم شرطة أول شبرا الخيمة ومرت 3 ايام قبل العثور على جثته.

تحقيقات وتشريح

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتى يدعى أحمد محمد سعد، 15 عامًا، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريًا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن، داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

وأسفرت التحريات أن المجني عليه مبلغ باختفائه، الاثنين الماضي 15/4/2024، بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخص يدعى طارق قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الفتى.

نيابة شبرا الخيمة أول تجري تحقيقات موسعة حول الجريمة وتستجوب المتهم لبيان الدافع الحقيقي وراء قتل الطفل والتأكد من صحة ادعاء اسرته بسرقة اعضائه، كما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة واسباب الاصابات التي لحقت بالجثة ومدى فقدان اي من اعضاء بها.

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