ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد فى الدورى الإنجليزى؟

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة وست هام يونايتد في الدورى الإنجليزى.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام وست هام يونايتد وما ينتظره، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 15 التي يخوضها محمدص صلاح أمام وست هام يونايتد بقميص ليفربول.

- وخاص محمد صلاح 14 مباراة من قبل ضد وست هام، بواقع 13 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.

- نجح صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 12 انتصارًا، وتعادلًا وحيدًا، ومثله هزيمة واحدة.

- خلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 11 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

- يسعى محمد صلاح لهز شباك وست هام في مباراة اليوم، لرفع رصيده وليُصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ مباريات الريدز ضد الهامرز.

ويُعد محمد صلاح الهدّاف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة.

- يأمل محمد صلاح في صناعة هدف وحيد على الأقل أمام وست هام، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية.

- يفصل محمد صلاح صناعته لهدفين ليصل إلى 71 هدفًا صنعها في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.

- كذلك يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف، في محاولة لخطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وتراجع محمد صلاح إلى المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.

ويتصدر كل من النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وكول بالمر، لاعب تشيلسي، القائمة برصيد 20 هدفًا، والإنجليزي أولي واتكينز، نجم أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 19 هدفًا، يليه دومينيك سولانكي، لاعب بورنموث، في المركز الرابع برصيد 18 هدفًا.

- يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف لمحاولة خطف المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 156 هدفًا، وتفصله 6 أهداف عن جيرمان ديفوه صاحب المركز التاسع برصيد 162 هدفًا.

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 77 و76 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.