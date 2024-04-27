السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يتشبث بـ"الأمل الأخير" للمنافسة على الدوري الإنجليزي أمام وست هام

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ليفربول يبحث عن الفوز أمام وست هام

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعدما تضاءلت فرص الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما تلقى هزيمة قاسية ومفاجئة أمام إيفرتون بهدفين نظيفين، في "ديربي الميرسيسايد" الذي جمعهما في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

لذلك يأمل محمد صلاح ورفاقه في قيادة ليفربول نحو العودة إلى الطريق الصحيح، في محاولة الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يرغب فريق وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، وحصد الثلاث نقاط أيضًا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، بجانب استغلال تراجع أداء ليفربول في الآونة الأخيرة.

ويدخل فريق وست هام يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-5، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

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ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 77 و76 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

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