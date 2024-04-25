الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مبابي وديمبيلي يُحققان 4 أرقام قياسية مع باريس سان جيرمان

مبابي وديمبيلي
مبابي وديمبيلي

حقق اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح باريس سان جيرمان، رقمان قياسيان بعد تألقه في مباراة فريقه أمام لوريان في بطولة الدوري الفرنسي.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوزًا كبيرًا على لوريان بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الفرنسي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسجل رباعية باريس سان جيرمان، كلًا من عثمان ديمبيلي ومواطنه كيليان مبابي بثنائية لكليهما.

عثمان ديمبيلي يحقق رقمان قياسيان مع باريس

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن ديمبيلي سجل هدفين في مرمى لوريان، لينجح في كسر نحس رافقه طيلة 6 سنوات كاملة، وتحديدًا منذ موسمه الأول في برشلونة (2017-2018).

وأوضحت الشبكة العالمية، أن ديمبيلي سجل هدفين في مباراة واحدة خلال مسيرته الكروية، سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان، وذلك للمرة الأولى منذ 9 مايو 2018.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هذا الإنجاز يعود فضله إلى مبابي، الذي قام بأسيست الهدف الثالث للفريق والثاني لمواطنه وزميله ديمبيلي.

أما الإنجاز الثاني، فهو تألق ديمبيلي وتسجيله في ثلاث مباريات متتالية مع باريس سان جيرمان، لأول مرة أيضًا منذ 6 مواسم.

ويعود آخر إنجاز مماثل إلى عام 2018، عندما سجل ديمبيلي في 4 لقاءات مع برشلونة على التوالي آنذاك.

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في المقابل، أصبح كيليان مبابي أكثر ثاني لاعب مساهمة للأهداف في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى هذا الموسم برصيد 33 مساهمة، وذلك بعدما سجل 26 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 27 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وإجمالًا، نجح مبابي في تسجيل 43 هدفًا وصنع 10 أهداف، خلال 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في كل البطولات هذا الموسم، وهي أعلى حصيلة له في موسم واحد خلال مسيرته مع النادي الفرنسي.

وبعد الفوز برباعية، بات فريق باريس سان جيرمان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، نظرًا لتصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 69 نقطة، متفوقًا على موناكو صاحب الوصافة برصيد 58 نقطة.

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