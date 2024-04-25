جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-4-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

- مباراة الفيحاء ضد الطائي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الوحدة ضد الحزم: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الرياض ضد الأهلي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الهولندي

- مباراة هيرينفين ضد آيندهوفن: في الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

- مباراة جو أهيد إيجلز ضد فينورد: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 عامًا

- مباراة قطر ضد اليابان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة كوريا الجنوبية ضد إندونيسيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره مازيمبي الكونغولي، على استاد “القاهرة الدولي”، غدًا الجمعة الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز في الكونفدرالية

يخوض فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مواجهة قوية أمام نظيره دريمز الغانى، يوم الأحد الموافق 28 أبريل المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على إستاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي.