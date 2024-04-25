إنجاز تاريخى ينتظر الأهلى حال تخطى مازيمبى

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي حال تخطي مازيمبي الكونغولي وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة، مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام العاشرة مساء الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز بعد أن تعادل بدون أهداف في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب "لوبومباشي" معقل الفريق الكونغولي.



إنجاز تاريخي ورقم عمره 64 عامًا

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والوصول إلى إنجاز تاريخي عمره 64 عامًا وسبقه إليه فريق واحد فقط في العالم وهو ريال مدريد الإسباني.

ويكمن الرقم القياسي المنتظر للنادي الأهلي في حال تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، أنه سيصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

وهذا الإنجاز لم يحققه سوى ريال مدريد الذي وصل إلى 5 مباريات نهائية متتالية قاريًا.

وكان ريال مدريد قد حقق هذا الرقم عندما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 5 مرات متتالية خلال الفترة من 1956 وحتى 1960.



موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام العاشرة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الأهلي ومازيمبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري الوحيد لبطولة دوري أبطال إفريقيا، داخل الشرق الأوسط.

طاقم حكام مباراة الأهلي ومازيمبي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية، إدارة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي إلى الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو الذي سيكون حكمًا للساحة، وسيعاونه كلًا من جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثانٍ.

وسيكون الجامبي لامين جامييه حكمًا رابعًا بينما سيتولى تقنية الفيديو كلا من ماريا ريفيت من موريشيوس ويعاونها الجزائري لحلو بن براهيم.

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