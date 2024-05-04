صور فاضحة ووصلة تعذيب لـ"سيدة الدقهلية" على يد زوجها.. والسر في "العتاب"

حررت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، محضرًا حمل رقم 4752 لسنة 2024، بقسم شرطة ثان المنصورة، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات بجسدها ووجهها، وحلق جزء من شعر رأسها، وتصويرها عارية والاحتفاظ بتلك الصور على هاتفه المحمول؛ لمعاتبتها له على تعاطيه المخدرات.

ضرب وحلق شعر وصور فاضحة

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوجة، 35 عامًا، مقيمة بمنطقة مجمع المحاكم برج الزكي، تضرر من زوجها المدعو، 37 عامًا، لتعديه عليها بالضرب والسب وإصابتها بعدة إصابات في الوجه والزراعين وحلق جزء من شعر رأسها، وتصويرها عارية؛ لمعاتبتها له لتعاطيه للمخدرات.



وأمكن ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن هاتفه المحمول الذي استخدمه في تصوير زوجته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.