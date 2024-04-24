الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة مازيمبى بدورى أبطال إفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مازيمبي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب لوبومباشي في الكونغو، سلبيًا بدون أهداف.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في محاضرة فنية بالفيديو، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال استمر لمدة 40 دقيقة.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

يقود مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، تحكيميًا طاقم مكون من الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو حكما للساحة، على أن يعاونه جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثان.

فيما تم إسناد مهام الحكم الرابع إلى الجامبي لامين جامييه، على أن يتواجد على تقنية الفيديو "VAR" كل من ماريا ريفيت من مورشيوس، ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت عصر السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.