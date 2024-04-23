"يويفا" يرفع عدد قوائم المنتخبات المشاركة فى أمم أوروبا 2024 لـ26 لاعبا

كشفت تقارير صحفية عن إجراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، تعديلًا على عدد اللاعبين بقوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، يورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر منافسات البطولة وتقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن الاتحاد الأوروبي قرر رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة، من 23 لاعبًا إلى 26 لاعبًا.

ويفتتح المنتخب الألماني منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 بمواجهة منتخب اسكتلندا يوم 14 يونيو في العاشرة مساءً.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا القرار سيكون متبعًا في كافة البطولات التابعة ليويف فيما بعد.

مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز بمقعد المسار الأول للملحق، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز من المسار الثاني للملحق.

المجموعة السادسة: تركيا، الفائز بمقعد المسار الثالث للملحق، البرتغال، التشيك.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب بطولة أمم أوروبا 2020 والتي حققها بعد الفوز على المنتخب الانجليزي في المباراة النهائية للبطولة والتي استضافها ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن، بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل منهما.

ويعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمم أوروبا برصيد 3 ألقاب لكل منهما، وخلفهما منتخبي إيطاليا وفرنسا بلقبين لكل منهما.