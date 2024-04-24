قبل الإياب.. نتيجة مباراة الذهاب أمام مازيمبي عادة ما تنصف الأهلي

يسعى النادي الأهلي إلى التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي حين يستضيف نادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة الإياب في دور قبل النهائي على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تمكن من الخروج متعادلا سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب مازيمبي.

وهذا الموقف ليس جديدا على الأهلي، فهو تعرض لمثله كثيرا أن يتعادل بنتيجة دون أهداف في لقاء الذهاب في الأدوار الإقصائية خارج ملعبه.

نسخة 1983

ففي نسخة 1983 ألتقى الأهلي في دور الأربعة نادي نكانا الزامبي، وبعد أن تعادل معه بنتيجة سلبية في مباراة الذهاب فاز عليه بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة الإياب.

نسخة 1987

وفي نسخة 1987 تقابل الأهلى مع نادي الهلال السوداني في النهائي، وبعد تعادله معه بنتيجة دون أهداف في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء العودة.

نسخة 1990

وفي نسخة 1990 في دور الـ16 تواجه الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي، واستطاع الترجي أن يقصي الأهلي بعد أن هزمه بضربات ترجيحية 4 – 5 عقب انتهاء المباراتين في الذهاب والإياب بنفس النتيجة التعادل السلبي.

نسخة 2005

وفي نسخة 2005 اصطدم الأهلي في النهائي بنادي النجم الساحلي التونسي، وبعد أن تعادل معه الأهلي بنتيجة سلبية في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في لقاء العودة.

نسخة 2007

وفي نسخة 2007 تعادل الأهلي بنتيجة دون أهداف في مباراة الذهاب خارج ملعبه في 3 أدوار إقصائية، ففي دور الـ32 مع هايلندرز الزمبابوي، وفاز عليه بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة الإياب.

وفي دور قبل النهائي مع نادي الإتحاد الليبي، وتغلب عليه بنتيجة هدف دون رد في لقاء العودة.

وفي النهائي مع النجم الساحلي لكنه انهزم بنتيجة 1 – 3 في مباراة الإياب.

نسخة 2008

وفي نسخة 2008 واجه نادي إنييمبا النيجيري في دور الأربعة، وبعد تعادل الأهلي معه سلبيا في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء العودة.

نسخة 2011

وفي نسخة 2011 في دور ثمن النهائي ألتقى نادي زيسكو يونايتد الزامبي، وعقب التعادل معه بنتيجة سلبية في مباراة الذهاب فاز عليه بنتيجة هدف نظيف في مباراة الإياب.

نسخة 2012

وفي نسخة 2012 تقابل في دور الـ32 مع نادي البن الأثيوبي، وبعد أن تعادل معه بنتيجة دون أهداف في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء العودة.

نسخة 2013

وفي نسخة 2013 واجه نادي البنزرتي التونسي في دور الـ16، وبعد التعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الإياب.

نسخة 2016

وفي نسخة 2016 في دور الـ32 تواجه أمام نادي ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، وعقب التعادل معه بنتيجة سلبية في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في لقاء العودة.

نسخة 2018

وفي نسخة 2018 ألتقى في دور الثمانية نادي هورويا الغيني، وبعد أن تعادل معه بنتيجة دون أهداف في مباراة الذهاب فاز عليه بنتيجة رباعية نظيفة في مباراة الإياب.

إذن الأهلي بعد أن يتعادل سلبيا في لقاء الذهاب لم يتم اقصاءه سوى مرتين في نسختي 1990، و2007.

مازيمبي والتعادل سلبيا على ملعبه في مباراة الذهاب

على الجانب الآخر هذه هي المرة الثالثة فقط التي يتعادل فيها مازيمبي على ملعبه بنتيجة سلبية في لقاء الذهاب، فالمرة الأولى كانت في نسخة 2012 في دور نصف النهائي مع الترجي لكنه خسر بنتيجة هدف دون رد في لقاء العودة.

والمرة الثانية كانت في النسحة الحالية في دور ربع النهائي مع نادي بترو إتليتيكو الأنجولي، وبعد التعادل معه بنتيجة دون أهداف في مباراة الذهاب فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الإياب.

ولذلك بالرغم من سجل الأهلي المميز جدا حين يتعادل سلبيا في لقاء الذهاب خارج ملعبه إلا أنه يجب أن يحذر انتفاضة مازيمبي، وغدره في لقاء العودة، ولنا في بترو إتليتيكو عبرة.