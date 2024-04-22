منتخب مصر يواصل التراجع في كأس أمم إفريقيا داخل الصالات

لأول مرة في تاريخ مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات بـ7 مشاركات، وبهذا الرقم هو الأكثر مشاركة يتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع ليفقد مكانه في بطولة كأس العالم داخل الصالات لأول مرة منذ نسخة 1996 التي نظمتها دولة إسبانيا.

مصر لا تتأهل إلى كأس العالم

وكانت مصر قد انهزمت على يد منتخب ليبيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2024 التي نظمتها مدينة الرباط عاصمة دولة المغرب بضربات ترجيحية 1 – 3 عقب انتهاء المباراة على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهما، ومن ثم فقدت مصر آخر البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة التي سوف تستضيفها دولة أوزبكستان في شهر سبتمبر من العام الحالي.

مواجهات مصر وليبيا

والمدهش أن فازت مصر على ليبيا بنتيجة عريضة رباعية نظيفة في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وألتقت مصر، وليبيا في 4 مباريات من قبل في كأس أمم إفريقيا منها مباراتان في دور المجموعات، المباراة الأولى كانت في نسخة 2000 التي احتضنتها مدينة القاهرة، واكتسحتها مصر بنتيجة 9 – 1.

والمباراة الثانية كانت في نسخة 2016 التي نظمتها دولة جنوب إفريقيا، وتعادلا سلبيا.

ومباراتان في الأدوار الإقصائية، المباراة الأولى كانت في نسخة 2008 في ليبيا، وخسرت مصر المباراة النهائية بنتيجة 3 – 4، وهذا هو الانتصار الوحيد الذي حققته ليبيا على مصر.

والمباراة الثانية كانت في نسخة 2020 في مدينة العيون المغربية في دور قبل النهائي، وفازت مصر عليها بنتيجة 5 – 2.

إذن بالرغم من فوز ليبيا على مصر تظل مصر متفوقة على ليبيا في المواجهات المباشرة إذ فازت مصر في 3 مباريات، ولم تنهزم سوى في مباراة، وتعادلت معها في مباراتين باحتساب أن المباراة الأخيرة بينهما أيضا انتهت بنتيجة التعادل.

أنجولا لأول مرة تفوز على مصر

كما أن هزيمة مصر على يد منتخب أنجولا في دور الأربعة بنتيجة كبيرة 3 – 7 تعد أيضا مفاجأة كبيرة لأنها لأول مرة تخسر مصر من أنجولا إذ تقابلا في 3 لقاءات سابقا كلها في دور المجموعات، اللقاء الأول كان في نسخة 2008، وتعادلت مصر معها بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما بعده تغلبت مصر عليها في لقائين، اللقاء الأول كان في نسخة 2016، وتغلبت مصر عليها بنتيجة 4 – 2، واللقاء الثاني كان في نسخة 2020، وفازت مصر عليها بنتيجة 3 أهداف دون رد.

مصر بطل كأس أمم إفريقيا 3 مرات

وكانت مصر قد صعدت إلى كأس العالم في السابق 6 مرات متتالية منها 3 مرات بصفتها بطل كأس أمم إفريقيا، المرة الأولى كانت في نسخة 1996، وأقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة من 5 منتخبات إذ كان مع مصر منتخبات غانا، وزمبابوي، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونجحت مصر في تصدرها بواقع 3 انتصارات، وتعادل وحيد، والمرة الثانية كانت في نسخة 2000، وأيضا كانت بنظام المجموعة الواحدة لكن متضمنة 4 منتخبات إذ كانت بصحبة مصر منتخبات المغرب، وليبيا، وجنوب إفريقيا، واحتلت مصر أيضا المركز الأول بالعلامة الكاملة 3 انتصارات.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2004 في النهائي، ولعب بنظام الذهاب، والإياب، وفازت مصر على منتخب موزمبيق بنتيجة ثقيلة جدا 10 – 2 في مباراة الذهاب، وانهزمت بنتيجة 3 – 5 في مباراة الإياب.

مصر وصيفة كأس أمم إفريقيا 3 مرات

و3 مرات بصفتها وصيفة، المرة الأولى كانت في نسخة 2008 بالخسارة أمام ليبيا في المباراة النهائية.

والمرة الثانية كانت في نسخة 2016 إثر هزيمتها في المباراة النهائية على يد منتخب المغرب بنتيجة 2 – 3.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2020 بخسارتها من المغرب أيضا في المباراة النهائية بنتيجة ثقيلة 5 أهداف دون مقابل.

إذن مصر في حالة تراجع إذ لم تحصل على كأس أمم إفريقيا منذ نسخة 2004 أي منذ تطبيق نظام المجموعتين في 2008.