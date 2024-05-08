رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

مع بدء جدول موعد قطع الكهرباء الجديد يحرص المواطنين على معرفة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات عبر جوجل، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، منذ ساعات بيانًا حول تغيير مواعيد خطة تخفيف الأحمال للكهرباء بداية من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير مواعيد تخفيف الأحمال الكهرباء الجديدة عقب إعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعديل جداول تخفيف الأحمال، وذلك تزامنًا مع بدء امتحانات الطلاب في المدارس على مستوى محافظات مصر.

موعد تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيانها، إنه سوف يتم تطبيق المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء اعتبارًا من اليوم 8 مايو 2024 إلى يوم 20 يوليو 2024.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

وأوضحت “الشركة القابضة لكهرباء مصر”، أنه سيتم وقف تنفيذ خطة تخفيف كافة الأحمال المعتمدة حاليًا بداية من الساعة 8 صباحا إلى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات في المدارس بمستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت الشركة إلى أنه تقرر تعديل خطط تخفيف الأحمال لكي تصبح من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 7 مساءً وتكون موزعة على مستوى مناطق الجمهورية، وذلك بحيث لا يزيد الفصل في كل منطقة على مدة ساعتين فقط.

وتناشد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من المواطنين الاتصال على “الخط الساخن” للوزارة بالرقم (121) إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن حوالي ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء ويكون خارج المدة المحددة التي قام بوضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.

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خطة أحمال الكهرباء وقت الامتحانات

كما أنها تؤكد أنه لا يوجد أي تمييزبتطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهرباء، وسوف يتم تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال على كافة محافظات الجمهورية والمناطق المختلفة، مضيفة: نحن نعمل على استقرار التيار، وقد جارٍ توفير جميع الموارد المتاحة لاستقرار الوضع بشكل كامل على كافة أنحاء الجمهورية، وتكون معتذرة عن أي إزعاج من كافة ظروف الانقطاع الحالي.