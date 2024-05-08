القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

7 مقابر جماعية بغزة..

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وانتشال 44 شهيدًا حتى اللحظة ولا تزال عمليات البحث مستمرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل مستشفيات غزة ارتفع إلى 7 مقابر جماعية وانتشال 520 شهـيدًا حتى الآن.

7 مجازر في 24 ساعة

وقبل قليل، قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات الوزارة، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.