الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صافرة مصرية تدير نهائي بطولة أفريقيا للصالات بعد وداع الفراعنة

منتخب الصالات
منتخب الصالات

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الحكم المصري محمد حسن، لإدارة نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، بين منتخبي المغرب وأنجولا.

وتقام المواجهة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وانطلقت مباراة المنتخب المصري مع نظيره الليبي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المؤهل لكأس العالم لكرة الصالات، على امل حجز التذكرة الثلة المؤهلة لمونديال بعد الخسارة امام انجولا فى نصف النهائى .

وتلقى المنتخب الوطنى لكرة الصالات هزيمة  كبيرة وثقيلة بالخروج المهيمن امام  أنجولا بنتيجة 7 _ 3 فى المباراة التي جمعتهما فى نصف نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا.. وودع المنتخب البطولة بعدم صعوده للنهائي لاول مرة من ٢٠ عاما وهو الأمر الذي اصاب البعثة بالإحباط والاستياء الشديد بعد النتيجة المخيبة للامال تحت قيادة المدرب جهاد عرفه.

وتأجل تحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، التي ستستضيفها أوزبكستان خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر من العام الجاري، ويأمل الفراعنة في الظهور بمونديال كرة القدم للصالات للمرة الثامنة في التاريخ، بعدما شارك فى النسخ السبع السابقة في الفترة من 1996 إلى 2021.

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