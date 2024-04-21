الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يواجه ليبيا للحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات

يسعى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة للتأهل لبطولة العالم عندما يواجه منتخب ليبيا في السابعة مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أفريقيا التي تستضيفها المغرب تعقبها مباراة أنجولا والمغرب في المباراة النهائية.

كان منتخب مصر قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلام الكاملة بالفوز على ليبيا بأربعة أهداف نظيفة سجلها محمد عبدالحميد كوكي "هدفين" وعلاء عيسى ومحمد سعيد وعلى منتخب ناميبيا  10 -3 وسجل الأهداف محمد عبد الحميد كوكى وأحمد على كل منهما ثلاثة أهداف "هاتريك" وهدف لكل من خالد مارادونا وعلاء عيسي وعصام علاء وعبدالرحمن عيد وعلى منتخب موريتانيا 7-6 وسجل الأهداف خالد ماردونا ومحمد عبد الحميد كوكى لكل منهماهدفين وهدف لكل من علاء عيسي دونجا ومحمد سعيد وعبدالرحمن عيد ثم خسر أمام منتخب أنجولا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-7.

وطالب جهاد عرفة لاعبيه بحسم التأهل لبطولة كأس العالم ونسيان الهزيمة أمام أنجولا في نصف النهائي.

يرأس بعثة منتخب مصر محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات الذي أعرب عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني للوصول إلى كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية.

واختار جهاد عرفة المدير الفني لمنتخب مصر 14 لاعبًا للمشاركة في بطولة إفريقيا وهم: جمال عبدالناصر ومحمود عبدالوهاب شوبير وأحمد فكري صالح ومصطفى عيد وعبدالرحمن عيد وخالد مارادونا وعصام علاء ومحمد سعيد لبيب ومحمد عبدالحميد كوكي وعلاء عيسى دونجا ومحمد طلعت وعبدالرحمن سيد بودي وخالد وليد وأحمد علي.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من سامح صالح مدرب عاما وياسر عبدالخالق مدربا لحراس المرمى وعادل محفوظ مديرا غدارىا ومحمد إسماعيل إداريا ووائل طلال المنسق الإعلامي والدكتور محمد أكمل طبيب المنتخب وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسئول المهمات.

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