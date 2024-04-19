الليلة.. منتخب الصالات يواجه أنجولا وعينه على التأهل للمونديال

يخوض منتخب مصر لكرة القدم للصالات، مواجهة هامة عندما يلتقي نظيره الأنجولي، مساء اليوم، في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات 2024، والمقامة حاليا بالمغرب.

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء (بتوقيت القاهرة)، على صالة مولاي عبدالله بالرباط.

ويطمح المنتخب المصري، في تحقيق الفوز، من أجل بلوغ الدور النهائي، ومن ثم تحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، التي ستستضيفها أوزبكستان خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر من العام الجاري.

ويأمل منتخب مصر، في الظهور في مونديال كرة القدم للصالات، للمرة الثامنة في التاريخه، بعد أن شارك في النسخ السبع السابقة، في الفترة من 1996 إلى 2021.

وكان منتخب مصر، قد أنهى مشواره في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، محققا بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على كل من ليبيا بنتيجة (4-0)، وناميبيا بنتيجة (10-3)، وموريتانيا بنتيجة (7-6)، ليحتل صدارة المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، استهل منتخب أنجولا، مشواره في دور المجموعات، بالخسارة أمام نظيره المغربي «المضيف»، بنتيجة 5-2، ليفوز بعدها على منتخب زامبيا بنتيجة 8-5، قبل أن يتغلب على منتخب غانا بنتيجة 11-3.

واحتل منتخب أنجولا، وصافة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، خلف منتخب المغرب، صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.

ومن جانبه، يخوض منتخب المغرب، مباراة هامة عندما يواجه نظيره الليبي، في تمام التاسعة مساء، في إطار نصف نهائي البطولة.

وستقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، يوم الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث، في تمام السابعة من مساء اليوم ذاته.

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات، سيحجزون بطاقة التأهل للمونديال الذي سيقام في أوزبكستان.