الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أول تعليق لتركيا على أنباء انتقال قادة "حماس" إلى أراضيها

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

علقت تركيا، أمس الأربعاء، على أنباء راجت خلال الساعات الأخيرة مفادها بأن قادة حركة حماس الفلسطينية يعتزمون الانتقال إلى أراضيها.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن انتقال قيادات حماس إلى تركيا "غير وارد حاليًا"، داعيًا الحركة الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حاسم فيما يخص ملف "حل الدولتين".

وأضاف في تصريح له أن حماس ستتحول إلى حركة سياسية بعد قيام الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن تركيا "لا تريد أن تتوسع الحرب حتى نصل إلى السلام".

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن أنقرة لعبت دورًا في التهدئة بين إيران، التي تدعم حركة حماس، وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، جاء فيه أن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن حماس تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى أراضيهما.

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