السبت 04 مايو 2024
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عاجل| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير على أغلب المحافظات، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا نشهد طقسًا ربيعيًا حارًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وطقسًا أقل حرارة على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 18 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد، مما يلطف الأجواء بشكل كبير ويساعد على شعورنا بالبرودة خلال فترة الليل.

وحذرت من الشبورة المائية التي تؤثر بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حيث تؤدي إلى انخفاض بالرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

ونوهت بأن الأيام الثلاثة المقبلة تشهد تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، حيث نشعر بأجواء ربيعية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، كما نشهد فرص سقوط الأمطار بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

الأرصاد بشرى سارة للمواطنين الأيام الثلاثة المقبلة الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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