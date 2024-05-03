الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يقتطع من أدوار أجهزة الدولة فى سيناء

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن دور اتحاد القبائل العربية في سيناء، لا يتعارض تماما مع وجود القوات المسلحة هناك.

وأضاف بكري، خلال تصريحاته عبر فضائية "الحدث"، أن هذا الاتحاد ليس اتحادًا مسلحًا، وليست مهمته أن يقوم بأدوار بدلًا من القوات المسلحة، بل هو سند أساسي لمؤسسات الدولة المصرية، ودوره دور وطني بالأساس، حيث تنتشر هذه القبائل على الحدود المختلفة، خاصة أن كل الحدود المصرية الآن ملتهبة في الغرب والجنوب والشمال الشرقي، وجميع مناطقها مكتظة بأبناء القبائل العربية.

رد بكري جاء تعقيبا على حديث متناقض للدكتور عماد جاد، الذي عبر عن تقديره دور القبائل العربية في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي بداية، ثم يسأل بعد ذلك كيف لهم حماية الأمن القومي وهناك القوات المسلحة؟.

التصدي لحملات التشكيك والتحريض

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القبائل تعاني مشاكل عديدة، خاصة أفرادها وشبابها، وهذا الاتحاد بالتأكيد سيمد يده لهؤلاء الشباب ليكون لهم دور وطني وليس دورا سياسيا أو عسكريا.

وتابع: “نحن إطار وطني يضم كل الفعاليات الموجودة على الأرض المصرية، فهناك فئات متعددة موجودة، ومهام متعلقة بالعمل الوطني ومساندة الدولة المصرية بالتصدي لحملات التشكيك والتحريض بالقيام بحملات للوعي في مواجهة حروب الجيل الرابع”.

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