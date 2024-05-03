الجمعة 03 مايو 2024
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عضو مبادرة "ابدأ" يستعرض آليات دعم المبادرة للصناعة المصرية

المهندس خالد حسن
المهندس خالد حسن

استعرض المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، آليات دعم المبادرة للصناعة المصرية،  وقال إن المبادرة لها قيمة مضافة بالصناعة المصرية، وهي تجميع المتنافسين في مشروعات من نفس القطاعات، موضحًا أن هذه الفكرة جاءت من أهمية وجود صناعات مغذية في السوق المصرية.

نحن بحاجة إلى كمية ضخمة جدا من الإنتاج لا تستوعبها شركة واحدة

وأضاف حسن، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصنيع بعض الأجزاء الأساسية في بعض الصناعات الرئيسية بالأجهزة المنزلية أو حتى محابس الأمان، فإنّنا في حاجة إلى كمية ضخمة جدا من الإنتاج لا تستوعبها شركة واحدة في مصر.

إنتاج أول محرك بنزين مصري لوسائل النقل الخفيف

وتابع ضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، "لكي نوطن المنتجات، يجب أن يغذي المنتج 3 أو 4 مصانع في مصر حتى يستمر المشروع ويكون مربحا ويغطي تكاليفه الاستثمارية وعوائده الاقتصادية، وشجعت المبادرة المتنافسين على التعاون في الصناعات الاستراتيجية ببعض القطاعات، ونجحت في ذلك".

وأوضح عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، أن الرئيس السيسي شهد بالأمس إنتاج أول محرك بنزين مصري لوسائل النقل الخفيف، وهو مصنع فريد من نوعه بشراكة مصرية صينية، وهو امتداد لمجمع وسائل النقل الخفيف لتصنيع كل المدخلات ومستلزمات الإنتاج والإنتاجات النهائية المتعلقة بوسائل النقل الخفيف.

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