الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضعف عضلة القلب.. مرض خطير يكتشف بـ"الصدفة"

القلب
القلب

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إن عضلة القلب هي المسئولة عن كفاءة وظائفه وعلم الطب يهتم بها بشكل خاص في هذا التخصص، لافتًا إلى أن جزءا كبيرا من ضعف عضلة القلب يرجع إلى قصور الشريان التاجي والانسداد أو الجلطة.

وأضاف الحديدي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جزءا آخر من حالات ضعف عضلة القلب نكتشفها بسبب حدوث التهاب أو فيروس لا يعلمه المريض، لكن من خلال بعض الأعراض، مثل النهجان أو عدم القدرة على بذل مجهود.

التعريف بضعف عضلة القلب حملة مهمة  للغاية

ونوه أستاذ أمراض القلب بأنه يتم اكتشاف المرض بالصدفة عن طريق الفحوصات الطبية، والجزء الوراثي أيضًا بسبب ضعف جينات بعينها قد ينتج عنه ضعف عضلة القلب.

وأوضح أن الحملة التوعوية التي تم إطلاقها تهدف إلى التعريف بضعف عضلة القلب، وهي حملة مهمة  للغاية؛ لأن حماية هذه العضلة والحفاظ عليها من خلال الفحوصات من خلال رسم القلب والموجات الصوتية، جميعها يؤدي للاكتشاف المبكر، وهناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تحسين أدائها.

ضعف عضلة القلب حملة التوعية الخاصة بضعف عضلة القلب عضلة القلب تفاصيل حملة التوعية عمرو الحديدي الدكتور عمرو الحديدي أستاذ أمراض القلب

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات "ابدأ" فى محور المشروعات الكبرى

"التنشئة السليمة".. واعظ بالأزهر يوضح كيفية غرس القيم الدينية والاجتماعية فى نفس الطفل

"سمارة كانت بدايته".. مؤرخ فنى يبرز أهم المحطات فى حياة توفيق الدقن

فى ذكرى وفاتها.. محطات فنية فى حياة زوزو نبيل "شهر زاد الشرق"

"الدفاع التايوانية": رصدنا 26 طائرة وخمس سفن صينية فى محيط الجزيرة

استقرار الأحوال الجوية فى معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 32

أوستن: لا مؤشرات لتخطيط "حماس" للهجوم على قوات أمريكية فى غزة

"وزارى الرياض" يؤكد أهمية اعتماد مسار موثوق لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين

الأكثر قراءة

أسطورة ليفربول السابق عن محمد صلاح: أكثر لاعب أنانى شاهدته فى حياتى

رسميًا.. تشيلسى يمنح ليفربول بطاقة التأهل لدورى أبطال أوروبا

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

اليوم.. غلق كلى وجزئى بشارع يوسف عباس من الاتجاهين لمدة 29 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل