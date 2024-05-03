ضعف عضلة القلب.. مرض خطير يكتشف بـ"الصدفة"

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إن عضلة القلب هي المسئولة عن كفاءة وظائفه وعلم الطب يهتم بها بشكل خاص في هذا التخصص، لافتًا إلى أن جزءا كبيرا من ضعف عضلة القلب يرجع إلى قصور الشريان التاجي والانسداد أو الجلطة.

وأضاف الحديدي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جزءا آخر من حالات ضعف عضلة القلب نكتشفها بسبب حدوث التهاب أو فيروس لا يعلمه المريض، لكن من خلال بعض الأعراض، مثل النهجان أو عدم القدرة على بذل مجهود.

التعريف بضعف عضلة القلب حملة مهمة للغاية

ونوه أستاذ أمراض القلب بأنه يتم اكتشاف المرض بالصدفة عن طريق الفحوصات الطبية، والجزء الوراثي أيضًا بسبب ضعف جينات بعينها قد ينتج عنه ضعف عضلة القلب.

وأوضح أن الحملة التوعوية التي تم إطلاقها تهدف إلى التعريف بضعف عضلة القلب، وهي حملة مهمة للغاية؛ لأن حماية هذه العضلة والحفاظ عليها من خلال الفحوصات من خلال رسم القلب والموجات الصوتية، جميعها يؤدي للاكتشاف المبكر، وهناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تحسين أدائها.