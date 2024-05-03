الجمعة 03 مايو 2024
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"إكسترا نيوز" تنشر أبرز المعلومات عن مجمع "هاير مصر" الصناعي

مجمع هاير مصر الصناعي
مجمع هاير مصر الصناعي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول كل ما تريد معرفته عن مجمع "هاير مصر" الصناعي.

مجمع "هاير مصر" الصناعي

  • مجمع صناعي صديق للبيئة في مدينة العاشر من رمضان.
  • مقام على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات أجنبية بقيمة 135 مليون دولار.
  • تضم المرحلة الأولى من المشروع 4 مصانع بإجمالي استثمارات 85 مليون دولار.
  • يضم المجمع مصنعًا لإنتاج التكييفات وآخر لصناعة الغسالات.
  • يتضمن مصنع لإنتاج التليفزيونات والشاشات الإلكترونية.
  • يشمل مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.
  • يوفر المجمع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب.
  • من المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية باستثمارات تصل لـ 50 مليون دولار.
  • تستهدف المرحلة الثانية لإنتاج عدد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة.
مجمع هاير مصر هاير مصر مجمع هاير مصر الصناعي مجمع صناعي صديق للبيئة العاشر من رمضان

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