"إكسترا نيوز" تنشر أبرز المعلومات عن مجمع "هاير مصر" الصناعي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول كل ما تريد معرفته عن مجمع "هاير مصر" الصناعي.
مجمع "هاير مصر" الصناعي
- مجمع صناعي صديق للبيئة في مدينة العاشر من رمضان.
- مقام على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات أجنبية بقيمة 135 مليون دولار.
- تضم المرحلة الأولى من المشروع 4 مصانع بإجمالي استثمارات 85 مليون دولار.
- يضم المجمع مصنعًا لإنتاج التكييفات وآخر لصناعة الغسالات.
- يتضمن مصنع لإنتاج التليفزيونات والشاشات الإلكترونية.
- يشمل مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.
- يوفر المجمع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب.
- من المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية باستثمارات تصل لـ 50 مليون دولار.
- تستهدف المرحلة الثانية لإنتاج عدد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة.