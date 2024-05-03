الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"سمارة كانت بدايته".. مؤرخ فنى يبرز أهم المحطات فى حياة توفيق الدقن

توفيق الدقن
توفيق الدقن

قال المؤرخ الفني محمد شوقي، إن الفنان الراحل توفيق الدقن من أهم الوجوه التي مرت على السينما المصرية، والذي ترك علامات كبيرة ومميزة في تاريخ السينما والمسرح وميكروفون الإذاعة وشاشة التليفزيون.

وأشار "شوقي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن بداياته جاءت من مشاركته في المسلسل الإذاعي الشهير "سمارة"، وكان أبرز المحطات في حياة الشرير الظريف، وجسد دور المعلم "سلطان".

وتابع: "الناس حبته من صوته في المسلسل اللي اتلموا حواليه، ليتحول لمسلسل جماهيري التف حوله الشارع المصري وعرفوا من خلاله توفيق الدقن".

 توفيق الدقن

وأوضح المؤرخ الفني أنه بداية من المسلسل الإذاعي الشهير "سمارة" عرفت السينما هذا الفنان ليطرق أبوابها وتُفتح له على مصراعيها ويقدم مجدًا عريقًا وأدوارًا متنوعة، إلى أن شارك في فيلم "ابن حميدو" عام 1958، وهذا الفيلم يعد البداية الحقيقية له على الشاشة الفضية، لأن أدواره السابقة كانت بسيطة.

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