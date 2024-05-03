الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات "ابدأ" فى محور المشروعات الكبرى

محور المشروعات الكبرى
محور المشروعات الكبرى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أبرز إنجازات مبادرة "ابدأ" في محور المشروعات الكبرى.

إنجازات "ابدأ" في محور المشروعات الكبرى

  • التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية.
  • استهدفت إنشاء كيانات صناعية كبرى بشراكات متعددة.
  • توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد الدولية.
  • ساعدت المنتج المصري للمنافسة عالميًا.
  • بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية.
  • نجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى.
  • بلغت تكلفة مشروعات المرحلة الأولى الاستثمارية 62.5 مليار جنيه.
  • تمثل هذه الاستثمارات 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية آخر 3 سنوات.
  • تمكنت من بدء توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.
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