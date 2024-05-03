"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات "ابدأ" فى محور المشروعات الكبرى
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أبرز إنجازات مبادرة "ابدأ" في محور المشروعات الكبرى.
إنجازات "ابدأ" في محور المشروعات الكبرى
- التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية.
- استهدفت إنشاء كيانات صناعية كبرى بشراكات متعددة.
- توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد الدولية.
- ساعدت المنتج المصري للمنافسة عالميًا.
- بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية.
- نجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى.
- بلغت تكلفة مشروعات المرحلة الأولى الاستثمارية 62.5 مليار جنيه.
- تمثل هذه الاستثمارات 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية آخر 3 سنوات.
- تمكنت من بدء توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.