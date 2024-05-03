الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: القيادة السياسية حريصة على تمكين جميع الفئات

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن هناك حرصا من القيادة السياسية على تمكين جميع الفئات داخل المجتمع سواء على صعيد العمل أو التمكين السياسي أو التمكين الاقتصادي. 

وأضاف رائف، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حرصا من القيادة السياسية المصرية على صعيد ذوي الهمم والمرأة والشباب، حيث إننا نجد اهتماما من القيادة السياسية واضح وظهر في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بعيد العمال، التي في الحقيقة أيضًا ضمت عدة رسائل مهمة، على رأسها الإعلاء من قيمة العمل ودعم الدولة المصرية للعمال وسوق العمل.

انخفاض معدل البطالة

أكد الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في انخفاض معدل البطالة، من 13% إلى 6.9% وهو ما يعني أنها جذبت العمالة إلى سوق العمل، وخلال السنوات العشر الماضية اجتذب سوق العمل أكثر من 8 ملايين عامل مصري جديد، وهو ما يعبر عن اهتمام الدولة وحرصها على توفير فرص التشغيل.

تمكين كافة الفئات القيادة السياسية حرص القيادة السياسية تمكين كافة الفئات داخل المجتمع جمال رائف الكاتب الصحفي جمال رائف

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