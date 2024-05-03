الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"التنشئة السليمة".. واعظ بالأزهر يوضح كيفية غرس القيم الدينية والاجتماعية فى نفس الطفل

الشيخ محمود عويس
الشيخ محمود عويس

قال الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّنا نستلهم القيم الخاصة بالأطفال والتربية من السيرة النبوية والقرآن الكريم، مُستشهدًا بآيات من كتاب الله: "والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. واجعلنا للمتقين إمامًا".

وأضاف عويس، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: إذا أردت ابنك أو ابنتك قرة عين لك فيما بعد فعليك بالحرص على التنشئة الدينية السليمة لهما وغرس القيم الدينية والاجتماعية اللازمة للتربية السوية للطفل.

فرق كبير بين أن نربي وأن نرعى

وتابع: "تفتخر بأبنائك وتُسر عندما تكون قدوتهم الأولى والأخيرة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومعظم ما يفعله الآباء والأمهات مع أبنائهم لتربيتهم ليس هو التربية السليمة في الحقيقة، إنما هو نوع من الرعاية وهناك فرق كبير بين أن نربي وأن نرعى".

التنشئة الدينية السلمية غرس القيم الدينية والاجتماعية للطفل غرس القيم الدينية التنشئة السلمية الشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

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