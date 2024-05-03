الجمعة 03 مايو 2024
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كاتب صحفي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمَّال والعنصر البشري

الصحفي محمد عز الدين
الصحفي محمد عز الدين

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ العمال والعنصر البشري الذي يسهم في عملية الإنتاج باعتباره عنصر مهم ومؤثر في تكوين الدولة المصرية بل ويعتمد عليه بشكل كبير.

وأضاف عز الدين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية مرَّت بالعديد من المراحل مؤخرًا إلى أن وصلت لمرحلة الاستقرار وبناء الدولة ليتم التركيز على إعادة هيكلة الاقتصاد وتبني سياسات الاصلاح وبالتالي الحاجة المُلِحَّة لتنمية العنصر البشري والعمال، أبرز مقومات التنمية.

مشروع القانون لمجلس النواب

وأكد الكاتب الصحفي، أن قانون العمل بحاجة إلى العديد من التعديلات، وبالفعل تم التعرض له بشكل بسيط خلال الحوار الاقتصادي الذي تم في إطار الحوار الوطني بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أوصى بأهمية الحوار المجتمعي، وتقديم مشروع القانون لمجلس النواب، وهي فرصة جيدة لكل المهتمين بسوق العمل وليس فقط نواب البرلمان.

العنصر البشري القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالعمال العمال والعنصر البشري عملية الإنتاج تكوين الدولة المصرية الكاتب الصحفي محمد عز الدين

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