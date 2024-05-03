الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل ختام فعاليات معرض "تجارب فنية" بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة عبر قناة إكسترا نيوز

قال الدكتور عبد الحميد الجزار، مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن أمس الخميس، شهد ختام فعاليات معرض "تجارب فنية" الذي نظمه طلاب القسم الحر بالكلية، بمشاركة 57 فنان من تخصصات مختلفة.

وأضاف "الجزار"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل فنان شارك بالمعرض يحاول إخراج تجربته من خلال القسم الحر، ويسعى بنهاية مدة الدراسة بهذا القسم، أي بعد 3 أشهر، المشاركة في المعرض.

تنوع كبير باللوحات المشاركة في المعرض 

ولفت مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إلى أن معرض تجارب فنية ضم لوحات متنوعة بكلية الفنون الجميلة، وكان هناك تنوع كبير باللوحات التي عُرضت، والقسم الحر يضم أقسام التصوير والنحت والجرافيك والتجارب متنوعة ومختلفة.

وأوضح المدرس المساعد بفنون جميلة، أن المعرض كان غنيًا بمساهمات مختلفة من الفنانين المشاركين نظرًا لتنوع الأقسام المشاركة وكل فنان سعى لتقديم شخصيته من خلال العمل الفني المشارك به ليحمل المعرض في النهاية اسمه المستمد من التجربة ذاتها "تجارب فنية".

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