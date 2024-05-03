مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية جاء بأهداف وطنية بشهادة الجميع

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن اتحاد القبائل العربية كان موجودًا باسم آخر منذ 15 عامًا، والكيان المعلن الأربعاء ليس جديدا، لكن تطوير في العمل والأداء، مضيفا أن الاتحاد سيصل إلى جميع المحافظات من خلال أعضائه، حتى يستطيع أن يوجد قواعد تنظيمية حقيقية يمكن التعامل معها بواسطة أبناء القبائل والعناصر الوطنية.

وأضاف بكري، خلال تصريحاته عبر فضائية "الحدث"، أن الحديث عن أن هذا يشكل خطرا غير منطقي، فالخطر هو السماح للمتآمرين بالتواجد، لافتًا إلى أن اتحاد قبائل سيناء برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني حقق نتائج مهمة جدًا على أرض الواقع، أشاد بها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وأبناء سيناء جميعًا.

لدينا أهداف وطنية ونمد يد التعاون للجميع

أشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتحاد يفتح بابه للجميع، حيث صدر بيان من نقابة الفلاحين وكتلة الحوار تدعم الاتحاد، وهناك أكثر من 280 نائب أبدوا رغبتهم في الاشتراك به، وهو يأتي بمهام محددة وبتعاون مع الجميع.

وتابع: “نحن ليس إطارًا حزبيًا ولا نريد أن نكون كذلك، بل لدينا أهداف وطنية ونمد يد التعاون للجميع وننسق مع الحكومة فيما يتعلق بقضايا الوعي وحل مشاكل أبناء القبائل، نحن أمام تجربة تنموية مهمة في سيناء استطاعت دحر الإرهاب، ونريد أن ننقل هذه التجربة إلى حلايب وشلاتين ومطروح، لكن كل ذلك يستوجب تنسيقًا ويضع مهام العمل الوطني في مواجهة كل التحديات موضع العين والاعتبار مع الجميع”.