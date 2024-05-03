مصطفى بكرى: قبائل مطروح لعبت دورًا مهمًا فى التصدى للعناصر الإرهابية

قال مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن اتحاد قبائل سيناء هو الذي تولى التعاون مع القوات المسلحة، واستطاع أن يلعب دورًا مهمًا تحت قيادة القوات المسلحة، حتى تم القضاء على الإرهاب.

وأضاف "بكري" خلال تصريحاته عبر فضائية "الحدث"، أننا نقدم على أن يكون ذلك في إطار منظم له مهام محددة، هي بالتأكيد جزء من مهام مساندة الدولة والدفاع عن ثوابتها، متسائلًا: كيف يقسم والقبائل موجودة في كل جزء من الأرض المصرية؟

ادعاءات وأكاذيب تريد النيل من الدولة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المحاولة مجرد ادعاءات وأكاذيب تريد النيل من الدولة المصرية، معقبًا: "نحن تعودنا من بعض هؤلاء التشكيك في كل نشر، ونشر أخبار كاذبة، وهذه أمور لا يمكن أن تعطي مصداقية أو تحليلًا حقيقيًا للواقع الذي نعيشه".

وأوضح عضو مجلس النواب، أننا الآن أمام مخطط للتهجير، هذا المخطط يهدد الأمن القومي المصري بكل تأكيد، اعتقد أن قبائل سيناء ذات الدور الوطني بالتأكيد سيكون لها دورها، وهناك حدود ملتهبة في الجنوب باتجاه السودان.

وأشار إلى أن قبائل مطروح لعبت ولا تزال تلعب دورًا مهمًا في التصدي للعناصر الإرهابية في مساندة القوات المسلحة لمواجهة كل من يريد التسلل.