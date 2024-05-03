الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أنجل بيست إيجبيت".. معلومات عن أكبر مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا

مصنع أنجل بيست إيجبيت
مصنع أنجل بيست إيجبيت

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يتضمن معلومات عن مصنع "أنجل بيست إيجبيت" الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مصنع "أنجل بيست إيجبيت":

أحد مصانع المجموعة الصينية المتخصص بمجال التكنولوجيا الحيوية.

تصل طاقته الإنتاجية إلى 60 ألف طن من الخمائر الحيوية.

يعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تدعم مبادرة ابدأ إجراءات التوسعات المستقبلية.

تصل مساحة المصنع إلى 110 ألاف متر مربع.

تقدر القيمة الاستثمارية للمصنع بحوالي 250 مليون دولار.

تصل نسبة المكون المحلي بنحو 90%.

أنجل بيست إيجبيت مصنع أنجل بيست إيجبيت الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا الشرق الأوسط أفريقيا

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