كيف تدعم "ابدأ" قطاع الصناعة في مصر؟.. مسؤول بالمبادرة يجيب

قال المهندس حسن نجا، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، إن المبادرة تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة، وتم إطلاقها بشكل رسمي في أكتوبر 2022.

وأضاف "نجا"، في تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تهدف إلى دعم وتعميق الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وبدأنا من أول يوم بعمل لقاءات موسعة مع جميع الجهات المعنية بالصناعة سواء رجال أعمال أو مستثمرين، وأصبح لدينا قاعدة بيانات حقيقية عن وضع السوق المصري.

قطاع الصناعة حقق طفرات تنموية ومؤشرات إيجابية

وأوضح مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، أننا شهدنا تغيير كبير في سلاسل الإمداد على مستوى العالم بسبب الظروف العالمية، حيث أننا أصبحنا قبلة لتوجه الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وساعدنا في ذلك البنية التحتية والمشروعات اللوجيستية، وهذا هو الشيء الأساسي لأي مستثمر أجنبي.

وأكد مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، أن قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة حقق طفرات تنموية ومؤشرات إيجابية في مقدمة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب وتعميق الصناعات الحديثة.